Škorpion /

Dnevni horoskop, Škorpion, 21. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Škorpion, 21. 11. 2025.
Foto:

Ljubav Netko vas zaljubljeno promatra, a vi ste indiferentni. Iz nekih čudnih razloga zapostavljate vlastiti ljubavni život. Želite se riješiti vaših emocija.      

Posao I dalje traje vaše nezadovoljstvo, iako nemate nekih specijalnih razloga za kuknjavu. Važno je da budete sretni s onim što trenutno imate.     

Zdravlje Mogli biste imati problema s visokim tlakom, a vjerojatno i s glavoboljom. Iznova ćete zatrebati medikamente koje ste prestali uzimati.   

Dnevni Horoskop škorpion

Dnevni horoskop, Škorpion, 21. 11. 2025.