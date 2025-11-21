Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 21. 11. 2025.
Ljubav Vaše emocije su u punom cvatu. Osjećate jaku potrebu za ljubavlju i želju za priznanjem vlastitih vrijednosti. Pazite da ne učinite krivi korak.
Posao Pomirili ste se s određenim stvarima, i prestali ste se boriti za boljitak. Posljedice sadašnje poslovne pasivnosti osjećati ćete i u budućnosti.
Zdravlje Sami ste sebi čudni i nerazumljivi. Lako gubite ravnotežu. Ženske pripadnice Vodenjaka žele biti potpuno neovisne i oslobođene svih obveza.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
stanje europe /
Hezonja u skromnoj večeri, Real jedva slavio: Završnica Eurolige donijela velike preokrete
SENZACIJA KOD MOJMIRE /
Jakov Jozinović o pjesmi, tremi i prvom koncertu u Zagrebu
GLAZBENA SENZACIJA /
Regija ga obožava, rasprodaje dvorane! Jakov Jozinović pozvao Mojmiru na koncert: 'Vidjet ćeš sama'
sjajne partije /
Hrvatski rukometni asovi blistali u Europi: Dvojac iz Szegeda i Wisle ponovno oduševio
RTG ČETVRTKA /
Dok Hrvati grintaju zbog stranaca, Nijemci nose puške u podzemnoj: Ovo je Direktov pregled dana
Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 21. 11. 2025.