Dnevni horoskop, Vodenjak, 21. 11. 2025.

Ljubav Vaše emocije su u punom cvatu. Osjećate jaku potrebu za ljubavlju i želju za priznanjem vlastitih vrijednosti. Pazite da ne učinite krivi korak.

Posao Pomirili ste se s određenim stvarima, i prestali ste se boriti za boljitak. Posljedice sadašnje poslovne pasivnosti osjećati ćete i u budućnosti.

Zdravlje Sami ste sebi čudni i nerazumljivi. Lako gubite ravnotežu. Ženske pripadnice Vodenjaka žele biti potpuno neovisne i oslobođene svih obveza.

