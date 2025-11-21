FREEMAIL
Jarac /

Dnevni horoskop, Jarac, 21. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Jarac, 21. 11. 2025.
Ljubav On ili ona nema više nikakvih prigovora na vaše ponašanje. Ispravili ste vlastite pogreške. Naučili ste svašta o sebi iz nedavnih svađa i sukoba.   

Posao Vaša domišljatost je čudesna, ali i dalje ste nepredvidljivi. Skačete s jedne teme na drugu, iz jednog kontakta u drugi, i malo toga postižete.   

Zdravlje Vaš mentalni sklop radi prekovremeno, i ne dopušta vam mir i potpunu opuštenost. Brzo shvaćate bit stvari, ali ste previše razdražljivi.      

