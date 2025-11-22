Dnevni horoskop, Ovan, 22. i 23. 11. 2025.
Ljubav Igrate se s tuđim osjećajima, i sjajno se zabavljate. Vaša moć privlačnosti može u sekundi nestati. Zaboravljate da je ljubav najvažnija.
Posao Došli ste pred zid, i ne možete dalje. Morate se vratiti na početak, tamo gdje je sve krenulo. Potrošili ste vrijeme i energiju na krive projekte.
Zdravlje Ne možete dugo uživati u miru, jer morate podbadati i provocirati ljude uokolo sebe. Opsjednuti ste vlastitom moći, i to vas ruši i uništava.
Snovi i vizije Brak živi od pojašnjavanja. Bez pojašnjavanja svaki odnos postaje ustajao. Zato vaš cilj treba biti moći pojašnjavati, a da se ne mora svađati. To je put ljubavi, koji vodi miru.
