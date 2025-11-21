FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Ribe /

Dnevni horoskop, Ribe, 21. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Ribe, 21. 11. 2025.
×
Foto:

Ljubav Između vas i partnera ili partnerice vlada velika napetost i nervoza, i to već danima unatrag. Izgledna je dramatična promjena u vašem odnosu.    

Posao Previše ste se zavukli u sebe same, i to se loše odražava na vaše poslovne snove i vizije. Nesigurnost vas zaustavlja u borbi za vlastita htijenja.  

Zdravlje Osjećaji straha i usamljenosti prodiru u razne sfere i dimenzije vašeg života. Postali ste opsjednuti s nekom vašom najnovijom fobijom.    

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Ribe

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 21. 11. 2025.