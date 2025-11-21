Dnevni horoskop, Ribe, 21. 11. 2025.

Ljubav Između vas i partnera ili partnerice vlada velika napetost i nervoza, i to već danima unatrag. Izgledna je dramatična promjena u vašem odnosu.

Posao Previše ste se zavukli u sebe same, i to se loše odražava na vaše poslovne snove i vizije. Nesigurnost vas zaustavlja u borbi za vlastita htijenja.

Zdravlje Osjećaji straha i usamljenosti prodiru u razne sfere i dimenzije vašeg života. Postali ste opsjednuti s nekom vašom najnovijom fobijom.

