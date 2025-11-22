FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Rak /

Dnevni horoskop, Rak, 22. i 23. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Rak, 22. i 23. 11. 2025.
×
Foto:

Ljubav Posvećujete veliku pažnju vlastitom uljepšaju. Originalno preobražavate vlastiti stil. Kada se dobro osjećate, i drugima ste zgodni.  

Posao Vrijedni ste, stalno nešto usavršavate, svi žele s vama surađivati. Važno je da ste svjesni vlastitih kvaliteta, i da ispravno vrednujete sebe.       

Zdravlje Skrbite se za vlastito zdravlje, i u tome ste postali uzoriti. Sposobni ste uskladiti svoje duhovne i materijalne potrebe. To se zove mudrost.          

Snovi i vizije Sposobnost donošenja odluka je važna, jer ona jako obogaćuje vaš život. Tko je neodlučan, nosi sa sobom sve veći teret.  

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Rak

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 22. i 23. 11. 2025.