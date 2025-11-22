Dnevni horoskop, Rak, 22. i 23. 11. 2025.

Ljubav Posvećujete veliku pažnju vlastitom uljepšaju. Originalno preobražavate vlastiti stil. Kada se dobro osjećate, i drugima ste zgodni.

Posao Vrijedni ste, stalno nešto usavršavate, svi žele s vama surađivati. Važno je da ste svjesni vlastitih kvaliteta, i da ispravno vrednujete sebe.

Zdravlje Skrbite se za vlastito zdravlje, i u tome ste postali uzoriti. Sposobni ste uskladiti svoje duhovne i materijalne potrebe. To se zove mudrost.

Snovi i vizije Sposobnost donošenja odluka je važna, jer ona jako obogaćuje vaš život. Tko je neodlučan, nosi sa sobom sve veći teret.

