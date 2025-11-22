Dnevni horoskop, Blizanci, 22. i 23. 11. 2025.

Ljubav Niste smireni i opušteni. Nešto vas muči i proganja. Nervozno reagirate na sve uokolo sebe. Izolacija je trenutno najbolja opcija za vas.

Posao Sanjate nemirne snove zbog poslovnih briga i problema. Određeni događaji iz prošlosti iznova se aktualiziraju. Popravljajte vlastite pogreške.

Zdravlje Širite pesimistične vibracije. Neka vrst introspekcije i meditacije može vam pomoći da iznova otkrijete unutarnji mir, radost i zadovoljstvo.

Snovi i vizije Pomoću ponosa uzdižete se iznad ostalih i činite sebe nepristupačnim. Zato ne može teći ljubav između vas i drugih.

