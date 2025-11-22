FREEMAIL
Lav /

Dnevni horoskop, Lav, 22. i 23. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Lav, 22. i 23. 11. 2025.
Ljubav Vedrim i optimističnim raspoloženjem ostavljate sjajan utisak u društvu u kojem se krećete. Ako ste solo, poželjna ste ljubavna meta.     

Posao Imate originalne poslovne ideje. Poduzetni ste na kreativan način. Važno je da slijedite ispravan smjer djelovanja. Stvarajte dugoročnu strategiju. 

Zdravlje Krenuli ste u akciju. Oporavljate se od problema. Rješavate stvari s kojima ste se dugo izbjegavali suočiti. Nastavite s pozitivnim djelovanjem.  

Snovi i vizije Čovjek koji je više napredovao u razvoju, skroman je. To ne znači da on nije sposoban služiti se moći, utjecajnošću i sličnim.  

