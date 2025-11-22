FREEMAIL
Djevica /

Dnevni horoskop, Djevica, 22. i 23. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Djevica, 22. i 23. 11. 2025.
Ljubav Emocionalno ste potonuli, i teško vam je isplivati iz novonastale situacije. Kada je riječ o ljubavi, ljubomora vam nije od nikakve koristi.  

Posao Uzeli ste pauzu od svega i svakoga. Priuštili ste sebi novu rundu sanjarenja. Potrebno vam je vrijeme mira da razmislite kuda i kako dalje.   

Zdravlje Prijete vam nejasne dijagnoze. Možda vas zadesi hormonalni poremećaj, i to specijalno vas koji upravo proživljavate krizu srednjih godina.       

Snovi i vizije Depresivnima nije jasno kakav je veliki dar život. Uočite darove života i cijenite ih. Zahvalnost je najbolje sredstvo protiv svih zamislivih mračnih stanja duše.  

