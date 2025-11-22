Dnevni horoskop, Jarac, 22. i 23. 11. 2025.

Ljubav Imate pozitivno mišljenje o sebi. Što drugi misle o vama nije vam važno. Netko će se zaljubljeno zagledati u vašu ambicioznu egomaniju.

Posao Sretno dolazite do novih poslovnih ugovora koji vam osiguravaju dobit. Netko se jako trudi biti isti vi. Mogli biste osnovati klub obožavatelja.

Zdravlje Kondiciju nećete steći gledanjem sportskih događanja na televiziji. Pijete, pušite i obilno se hranite. Dobro bi vam došle sportske aktivnosti.

Snovi i vizije Mnogo sreće u vanjskome svijetu čini tromim, egoističnim i tupim. Suprotno tome, patnja otvara srce i uči vas poniznosti i poštovanju.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn