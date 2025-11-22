FREEMAIL
Škorpion

Dnevni horoskop, Škorpion, 22. i 23. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Škorpion, 22. i 23. 11. 2025.
Foto:

Ljubav Zaljubili ste se u jednu karizmatičnu osobu rođenu u znaku Vodenjaka. Svi vide da on ili ona ima loših osobina, ali vama to ne smeta.   

Posao Imate problema s motivacijom. Vaša sposobnost za suradnju je nedostatna, i to vam dodatno otežava nezgodnu situaciju u kojoj se nalazite.    

Zdravlje Osjećate se iscrpljeno. Niste u skladu sa svemirom. Mislite jedno, osjećate drugo, a radite nešto treće. Morate zaustaviti vlastitu anarhiju.   

Snovi i vizije Kada se nalazite u čijem društvu, a na tu osobu ne mislite i dopuštate da vam kroz glavu prolaze najrazličitije misli, ne radi se ni o čem drugom nego o egoizmu.  

Dnevni Horoskop škorpion

