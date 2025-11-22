Dnevni horoskop, Strijelac, 22. i 23. 11. 2025.

Ljubav Uz novu ljubavnu priču pronašli ste i novi životni smisao. Da, istina je, ljubav mijenja sve. I Strijelci u dugogodišnjim vezama, iznova su procvali.

Posao Entuzijazam i optimizam postale su glavne odlike vašeg svjetonazora. Stvari vidite drugim očima. Privlačite samo ono što je dobro i pozitivno.

Zdravlje Dogodilo vam se posvemašnje razvedravanje. Netragom je nestalo ono što vas je danima unatrag mučilo. Osjećate se sretno i blagoslovljeno.

Snovi i vizije Vezanost za prošlost određuje vašu sadašnjicu. Trebate doživjeti kako razrješavanje vezanosti iz prošlosti oslobađa vašu sadašnjost.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn