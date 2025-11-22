Dnevni horoskop, Vodenjak, 22. i 23. 11. 2025.

Ljubav Za ljubavnu sreću potrebno je dvoje, a vi mislite samo na sebe. Planetarni utjecaji daju poticaj vašoj intelektualnoj aroganciji. Stišajte ego.

Posao Probitačni ste, ali istovremeno i mnogima idete na živce. Ako želite normalno egzistirati, morate zaustaviti vašu beskrupuloznu samoreklamu.

Zdravlje Vaše srce radi ubrzano. Dugo vas nisu zadesile kardiološke smetnje. Sve što radite, obavljajte polako i u miru. To je najbolji lijek za sve tegobe.

Snovi i vizije Većina ljudi danas trpi od svih mogućih duševnih poteškoća, jer nemaju samopoštovanja i osjećaja o vlastitoj vrijednosti.

