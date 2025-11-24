Dnevni horoskop, Vaga, 24. 11. 2025.

Ljubav Lutate uokolo, i ne pronalazite mir u sebi. Mir vam nitko ne može dati. Mir morate zaslužiti davanjem i žrtvovanjem. Možda i ne tražite mir.

Posao Svi vaši mutni poslovi izlaze na vidjelo, i zbog toga se ne osjećate najbolje. Ostaje vam da pokušate brzo ispraviti ono što se još da popraviti.

Zdravlje Nešto vas smeta u vama samima, ali ne znate definirati što točno. Emocionalno ste rasuti i rasijani. Potreban vam je kontakt s unutarnjim ja.

