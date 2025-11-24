Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 24. 11. 2025.
Ljubav Lutate uokolo, i ne pronalazite mir u sebi. Mir vam nitko ne može dati. Mir morate zaslužiti davanjem i žrtvovanjem. Možda i ne tražite mir.
Posao Svi vaši mutni poslovi izlaze na vidjelo, i zbog toga se ne osjećate najbolje. Ostaje vam da pokušate brzo ispraviti ono što se još da popraviti.
Zdravlje Nešto vas smeta u vama samima, ali ne znate definirati što točno. Emocionalno ste rasuti i rasijani. Potreban vam je kontakt s unutarnjim ja.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
REKORDNA GODINA? /
Crni petak, pa božićna potrošačka ludnica u Hrvatskoj: 'Blagdanska košarica će biti skuplja nego lani'
RTL DOSJE /
Nakon Crnog petka, blagdanska euforija: Je li to potrošačka groznica ili smo prisiljeni trošiti više?
Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 24. 11. 2025.