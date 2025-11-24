FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Vaga /

Dnevni horoskop, Vaga, 24. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Vaga, 24. 11. 2025.
×
Foto:

Ljubav Lutate uokolo, i ne pronalazite mir u sebi. Mir vam nitko ne može dati. Mir morate zaslužiti davanjem i žrtvovanjem. Možda i ne tražite mir. 

Posao Svi vaši mutni poslovi izlaze na vidjelo, i zbog toga se ne osjećate najbolje. Ostaje vam da pokušate brzo ispraviti ono što se još da popraviti.    

Zdravlje Nešto vas smeta u vama samima, ali ne znate definirati što točno. Emocionalno ste rasuti i rasijani. Potreban vam je kontakt s unutarnjim ja.   

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Vaga

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 24. 11. 2025.