Djevica /

Dnevni horoskop, Djevica, 24. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Djevica, 24. 11. 2025.
Foto:

Ljubav Planetarni utjecaji ubrzavaju vaš bioritam. Vaša nova ljubavna komunikacija dobro se razvija. Vi i on(a) uskoro ćete postati nerazdvojni.    

Posao Zaletavate se u nepoznato. Tumačite stvari o kojima malo toga znate. Vaše filozofiranje nije uvijek poželjno. Šutnja je često zlata vrijedna.       

Zdravlje Pojačano ste radoznali i razigrani. Gurate nos tamo gdje mu nije mjesto. Ako ne ispravite vaše ponašanje, mogli biste dobiti po prstima.  

Dnevni Horoskop Djevica

