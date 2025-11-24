Dnevni horoskop, Djevica, 24. 11. 2025.

Ljubav Planetarni utjecaji ubrzavaju vaš bioritam. Vaša nova ljubavna komunikacija dobro se razvija. Vi i on(a) uskoro ćete postati nerazdvojni.

Posao Zaletavate se u nepoznato. Tumačite stvari o kojima malo toga znate. Vaše filozofiranje nije uvijek poželjno. Šutnja je često zlata vrijedna.

Zdravlje Pojačano ste radoznali i razigrani. Gurate nos tamo gdje mu nije mjesto. Ako ne ispravite vaše ponašanje, mogli biste dobiti po prstima.

