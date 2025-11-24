FREEMAIL
Rak /

Dnevni horoskop, Rak, 24. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Rak, 24. 11. 2025.
Foto:

Ljubav Posao vam je važniji od ljubavi. Zbog vaše greške u listi prioriteta, (on)a se ne osjeća sretno. Prvo je čovjek, a onda tek dolazi red na novac.      

Posao Puno toga žrtvujete zbog vaših poslovnih proboja i dobitaka. Vaš vrijedni rad pokazati će se isplativim, ali novac ne može zamijeniti emocije.     

Zdravlje Počeli ste rješavati nagomilane probleme. Hrabro se suočavate s vlastitim slabostima i frustracijama. Uskoro ćete postati sretniji i zadovoljniji.   

Dnevni Horoskop Rak

Dnevni horoskop, Rak, 24. 11. 2025.