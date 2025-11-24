Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 24. 11. 2025.
Ljubav Posao vam je važniji od ljubavi. Zbog vaše greške u listi prioriteta, (on)a se ne osjeća sretno. Prvo je čovjek, a onda tek dolazi red na novac.
Posao Puno toga žrtvujete zbog vaših poslovnih proboja i dobitaka. Vaš vrijedni rad pokazati će se isplativim, ali novac ne može zamijeniti emocije.
Zdravlje Počeli ste rješavati nagomilane probleme. Hrabro se suočavate s vlastitim slabostima i frustracijama. Uskoro ćete postati sretniji i zadovoljniji.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
REKORDNA GODINA? /
Crni petak, pa božićna potrošačka ludnica u Hrvatskoj: 'Blagdanska košarica će biti skuplja nego lani'
RTL DOSJE /
Nakon Crnog petka, blagdanska euforija: Je li to potrošačka groznica ili smo prisiljeni trošiti više?
Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 24. 11. 2025.