Dnevni horoskop, Rak, 24. 11. 2025.

Ljubav Posao vam je važniji od ljubavi. Zbog vaše greške u listi prioriteta, (on)a se ne osjeća sretno. Prvo je čovjek, a onda tek dolazi red na novac.

Posao Puno toga žrtvujete zbog vaših poslovnih proboja i dobitaka. Vaš vrijedni rad pokazati će se isplativim, ali novac ne može zamijeniti emocije.

Zdravlje Počeli ste rješavati nagomilane probleme. Hrabro se suočavate s vlastitim slabostima i frustracijama. Uskoro ćete postati sretniji i zadovoljniji.

