Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 24. 11. 2025.
Ljubav Imate skrivene ljubavne želje o kojima nitko ništa ne zna. Možda krenete njega ili nju detektivski pratiti i nadgledati. Ne bi vam bilo prvi put.
Posao Imate puno više želja nego mogućnosti, ali to vas previše ne smeta. I dalje se kreativno i konstruktivno kotrljate uz pomoć pozitivnog pristupa.
Zdravlje Utjecaji Marsa i Neptuna upozoravaju na moguću infekciju. Ne osjećate se sigurno na vlastitim nogama. Imate problema s cirkulacijom.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
REKORDNA GODINA? /
Crni petak, pa božićna potrošačka ludnica u Hrvatskoj: 'Blagdanska košarica će biti skuplja nego lani'
RTL DOSJE /
Nakon Crnog petka, blagdanska euforija: Je li to potrošačka groznica ili smo prisiljeni trošiti više?
Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 24. 11. 2025.