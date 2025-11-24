FREEMAIL
Bik

Dnevni horoskop, Bik, 24. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Bik, 24. 11. 2025.
Foto:

Ljubav Imate skrivene ljubavne želje o kojima nitko ništa ne zna. Možda krenete njega ili nju detektivski pratiti i nadgledati. Ne bi vam bilo prvi put.     

Posao Imate puno više želja nego mogućnosti, ali to vas previše ne smeta. I dalje se kreativno i konstruktivno kotrljate uz pomoć pozitivnog pristupa.  

Zdravlje Utjecaji Marsa i Neptuna upozoravaju na moguću infekciju. Ne osjećate se sigurno na vlastitim nogama. Imate problema s cirkulacijom.    

Dnevni Horoskop Bik

