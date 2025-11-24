Dnevni horoskop, Bik, 24. 11. 2025.

Ljubav Imate skrivene ljubavne želje o kojima nitko ništa ne zna. Možda krenete njega ili nju detektivski pratiti i nadgledati. Ne bi vam bilo prvi put.

Posao Imate puno više želja nego mogućnosti, ali to vas previše ne smeta. I dalje se kreativno i konstruktivno kotrljate uz pomoć pozitivnog pristupa.

Zdravlje Utjecaji Marsa i Neptuna upozoravaju na moguću infekciju. Ne osjećate se sigurno na vlastitim nogama. Imate problema s cirkulacijom.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn