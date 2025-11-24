Dnevni horoskop, Ovan, 24. 11. 2025.

Ljubav Ne podnosite usamljenost. To se ne odnosi na društveni život, već na unutarnji osjećaj praznine. Sami inicirajte vlastiti emocionalni preobražaj.

Posao Želite realizirati poslovne snove, i previše ste nestrpljivi. Stvari se polako razvijaju. Riječ je o procesu za koji je potrebno određeno vrijeme.

Zdravlje Ne osjećate se dobro u vlastitoj koži. Osjećaji vas ne lažu, niste optimalni. Imate kaotične snove i vizije o svijetu, ljudima i životu općenito.

