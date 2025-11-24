FREEMAIL
Blizanci

Dnevni horoskop, Blizanci, 24. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Blizanci, 24. 11. 2025.
Ljubav Niste omiljeni u društvu u kojem se krećete. Nemate nikakvu mjeru i granicu u isticanju sebe. Previše se eksponirate, i to nekome jako smeta.    

Posao Odrađujete ono što ste dužni obaviti. Vraćate stara dugovanja. Ako nastavite rješavati probleme, uskoro ćete biti u finom financijskom plusu.     

Zdravlje Brzo se emocionalno zapalite, i prijeti vam opasnost od (samo)izgaranja. Uz visoku temperaturu, trajno ste žareći po cijelome tijelu.     

Dnevni Horoskop Blizanci

