Dnevni horoskop, Lav, 24. 11. 2025.

Ljubav Kontrolirate sve oko sebe, ali ne i sebe. Sebi svašta dopuštate, i nemate mjere i granice. Ljubomora je problem s kojim se morate suočiti.

Posao Kada je posao u pitanju, ozbiljni ste i odgovorni, i ništa vas ne može iznenaditi. Možda vas danas vrlo ugodno iznenadi neočekivani dobitak.

Zdravlje Pasivni ste i razdražljivi. Nesvjesno se pripremate za najnoviju eksploziju strastvenih emocija. Kad se razbjesnite, teško vas je smiriti.

