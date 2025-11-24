Dnevni horoskop, Strijelac, 24. 11. 2025.

Ljubav Vaš neutemeljeni optimizam vodi vas znate već gdje, u novo razočaranje u ljude kao takve. Volite maštati. Izmaštali ste veliku ljubav.

Posao Vjerujete u spas dolaskom vašeg anđela čuvara. Ništa se ne dobiva nezasluženo. Uz novu svijest, život dobiva dublji smisao. I onaj poslovni.

Zdravlje U vašoj se glavi zbivaju revolucionarne promjene i transformacije. U konačnici će se cijela priča pozitivno odraziti na vaše zdravlje u cjelini.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn