FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Škorpion /

Dnevni horoskop, Škorpion, 24. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Škorpion, 24. 11. 2025.
×
Foto:

Ljubav Zatvorili ste se i zaključali u sebe same. Nedostaje vam spontana radost življenja. Na vašu sreću, samo je riječ o prolaznoj depresivnoj fazi.   

Posao Poslovno ste solidno dobrostojeći, a i novaca imate u dostatnim količinama. Što je to što vam kronično nedostaje? Slobodno vrijeme.  

Zdravlje Vaša kruta brižnost nije privlačna drugim ljudima. Dajete sebe bez velikih emocija. Glumite dominantnost, a niste baš jako sigurni u sebe.   

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop škorpion

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 24. 11. 2025.