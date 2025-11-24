Dnevni horoskop, Škorpion, 24. 11. 2025.

Ljubav Zatvorili ste se i zaključali u sebe same. Nedostaje vam spontana radost življenja. Na vašu sreću, samo je riječ o prolaznoj depresivnoj fazi.

Posao Poslovno ste solidno dobrostojeći, a i novaca imate u dostatnim količinama. Što je to što vam kronično nedostaje? Slobodno vrijeme.

Zdravlje Vaša kruta brižnost nije privlačna drugim ljudima. Dajete sebe bez velikih emocija. Glumite dominantnost, a niste baš jako sigurni u sebe.

