Dnevni horoskop, Škorpion, 24. 11. 2025.
Ljubav Zatvorili ste se i zaključali u sebe same. Nedostaje vam spontana radost življenja. Na vašu sreću, samo je riječ o prolaznoj depresivnoj fazi.
Posao Poslovno ste solidno dobrostojeći, a i novaca imate u dostatnim količinama. Što je to što vam kronično nedostaje? Slobodno vrijeme.
Zdravlje Vaša kruta brižnost nije privlačna drugim ljudima. Dajete sebe bez velikih emocija. Glumite dominantnost, a niste baš jako sigurni u sebe.
