Dnevni horoskop, Jarac, 24. 11. 2025.
Ljubav Imate sve preduvjete za sretan ljubavni život, ali vi tražite više i bolje, i vaše frustracije se gomilaju. Zaljubljujete se u neke nestvarne likove.
Posao Trošite puno više novaca nego što ih zarađujete, i to postaje vaš sve veći problem. Morate vježbati samokontrolu da biste izbjegli bankrot.
Zdravlje Ne pazite što i koliko konzumirate, i vaši mukotrpni treninzi imaju slab učinak. Jedno govorite, drugo radite, a nešto skroz treće mislite.
