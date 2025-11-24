FREEMAIL
Jarac /

Dnevni horoskop, Jarac, 24. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Jarac, 24. 11. 2025.
Ljubav Imate sve preduvjete za sretan ljubavni život, ali vi tražite više i  bolje, i vaše frustracije se gomilaju. Zaljubljujete se u neke nestvarne likove.  

Posao Trošite puno više novaca nego što ih zarađujete, i to postaje vaš sve veći problem. Morate vježbati samokontrolu da biste izbjegli bankrot.   

Zdravlje Ne pazite što i koliko konzumirate, i vaši mukotrpni treninzi imaju slab učinak. Jedno govorite, drugo radite, a nešto skroz treće mislite. 

Dnevni Horoskop Jarac

