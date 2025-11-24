FREEMAIL
Vodenjak

Dnevni horoskop, Vodenjak, 24. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Vodenjak, 24. 11. 2025.
Ljubav Kuhate se na laganoj vatrici, i glumite da je između vas i njega ili nje sve super. Danas se uspješno kontrolirate. Sutra ćete do kraja prokuhati.   

Posao Korak naprijed pa dva natrag, taktika je koja vam ne donosi dobit. Uslijed eksplozije samopouzdanja danas ćete učiniti više koraka unaprijed.   

Zdravlje Utjecaj Plutona daje veliki poticaj vašem optimizmu. Širite obzore spoznaje. Duhovna stvarnost postaje vam jednako bitna kao i materijalna.  

 

