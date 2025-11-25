Dnevni horoskop, Bik, 25. 11. 2025.

Ljubav Jedan vaš prijateljski odnos upravo postaje ljubavni. Prijateljstvo je dobar temelj za ljubav. S njim ili s njom imate mnogo toga zajedničkog.

Posao Dobili ste zanimljivu ponudu za poslovnu suradnju, i samo o vama ovisi da li ćete je odbiti ili prihvatiti. Pažljivo razmislite tko vam i što nudi.

Zdravlje Nastavlja se vaše nestabilno razdoblje. Oni među vama koji imaju kroničnih zdravstvenih smetnji, dodatno će se zabrinuti za vlastito zdravlje.

