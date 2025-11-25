Dnevni horoskop, Ovan, 25. 11. 2025.

Ljubav Osjećate nove strastvene impulse u sebi. U vama se iznova bude lovački instinkti. Vlastita ljubavna prošlost sve vam je manje i manje važna.

Posao Vaša poslovna situacija je stabilno dobrostojeća, ali i dalje ste nezadovoljni, jer očekujete više od sebe. Imate megalomanske prohtjeve.

Zdravlje Počeli ste rješavati probleme koji su vas dugo frustrirali. Riječ je o znakovitoj transformaciji u vašem mozgu. Na frekvenciji ste ispravnosti.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn