Dnevni horoskop, Blizanci, 25. 11. 2025.

Ljubav Puno pričate o ljubavi, a malo toga dajete. On ili ona polako gubi strpljenje s vama. Morate nešto promijeniti u sebi. Otvorite vlastito srce.

Posao Ne vidite izlaz iz teške financijske situacije. Niste svjesni vlastitih poslovnih pogrešaka. Bijeg u izolaciju neće vam donijeti nikakvu dobit.

Zdravlje Propali ste u pesimizam, i pitate se kako dalje. Etika je važna za psihološki oporavak. Ne možete više funkcionirati na isti poročan način.

