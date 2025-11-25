FREEMAIL
Blizanci

Dnevni horoskop, Blizanci, 25. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Blizanci, 25. 11. 2025.
Ljubav Puno pričate o ljubavi, a malo toga dajete. On ili ona polako gubi strpljenje s vama. Morate nešto promijeniti u sebi. Otvorite vlastito srce.    

Posao Ne vidite izlaz iz teške financijske situacije. Niste svjesni vlastitih poslovnih pogrešaka. Bijeg u izolaciju neće vam donijeti nikakvu dobit.   

Zdravlje Propali ste u pesimizam, i pitate se kako dalje. Etika je važna za psihološki oporavak. Ne možete više funkcionirati na isti poročan način.  

Dnevni Horoskop Blizanci

Dnevni horoskop, Blizanci, 25. 11. 2025.