Dnevni horoskop, Lav, 25. 11. 2025.

Ljubav Sanjate o tome da vas vaši najbliži prihvate takvima kakvi jeste. Lav je fiksni astrološki znak, ali u posljednje ste vrijeme raspoloženi za promjene.

Posao Nije vrijeme za poslovnu revoluciju, i toga ste potpuno svjesni. Želite do daljnjeg ostati tu gdje jeste, i tu prestaje vaša poslovna ambicioznost.

Zdravlje Ako vam se dogodi nezgoda na sportskom terenu, za sve će biti kriva vaša slaba tjelesna forma. Izbjegavajte iscrpljivanje do krajnjih granica.

