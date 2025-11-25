Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 25. 11. 2025.
Ljubav Sanjate o tome da vas vaši najbliži prihvate takvima kakvi jeste. Lav je fiksni astrološki znak, ali u posljednje ste vrijeme raspoloženi za promjene.
Posao Nije vrijeme za poslovnu revoluciju, i toga ste potpuno svjesni. Želite do daljnjeg ostati tu gdje jeste, i tu prestaje vaša poslovna ambicioznost.
Zdravlje Ako vam se dogodi nezgoda na sportskom terenu, za sve će biti kriva vaša slaba tjelesna forma. Izbjegavajte iscrpljivanje do krajnjih granica.
