Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 25. 11. 2025.
Ljubav Ostvarili ste cilj, ali niste sretni. Sada ste s njim ili s njom u vezi, i više ništa nije isto. Zbog brojnih poslovnih obveza nemate vremena za ljubav.
Posao Uporno nešto iščekujete, ali nikako da to nešto i dočekate. Riječ je o novcu. Možda dobijete izdašnu financijsku potporu od vaših roditelja.
Zdravlje Boli vas svašta, ali ništa konkretno. Pazite što konzumirate, da vas ne bi zadesili probavni problemi. Izbjegavajte bilo kakve pretjeranosti.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
'POCRVENIO' /
Neviđena situacija u Premier ligi: Ošamario suigrača, pa počeo divljati na ostale
'ŠIRI SE SMRAD' /
Vatra guta kuću u Zagrebu, vatrogasci na terenu: 'Čule su se eksplozije'
spremni za SP /
Prvi ispit za košarkaše: Uoči Cipra zavladala odlična atmosfera u reprezentaciji
NOVA KUĆANICA? /
Slaže rublje, pere suđe, zalijeva cvijeće: Je li se pojavio prvi robot kućna pomoćnica ili je sve obična prevara?
MOOOLIM?! /
Od Njemačke do Namibije: Ima zloglasno ime, a nadjenuo mu ga je tata i pred novom je pobjedom na izborima
Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 25. 11. 2025.