Rak /

Dnevni horoskop, Rak, 25. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Rak, 25. 11. 2025.
Ljubav Ostvarili ste cilj, ali niste sretni. Sada ste s njim ili s njom u vezi, i više ništa nije isto. Zbog brojnih poslovnih obveza nemate vremena za ljubav.      

Posao Uporno nešto iščekujete, ali nikako da to nešto i dočekate. Riječ je o novcu. Možda dobijete izdašnu financijsku potporu od vaših roditelja.   

Zdravlje Boli vas svašta, ali ništa konkretno. Pazite što konzumirate, da vas ne bi zadesili probavni problemi. Izbjegavajte bilo kakve pretjeranosti.    

