Dnevni horoskop, Škorpion, 25. 11. 2025.

Ljubav Pali ste u mrežu strasti. Sviđa vam se osoba s jakim karakterom, i brzo ćete se međusobno uskladiti. Sretna ljubavna priča upravo započinje.

Posao Imate dostatne količine volje i snage za novi poslovni preokret. Zvijezde su na vašoj strani. Prijeći ćete iz minusa u lagani financijski plus.

Zdravlje Energično rješavate nagomilane probleme. Brzi ste i djelotvorni. Prijeti vam opasnost od hiperaktivnosti. Umjerenost je najbolji lijek za sve.

