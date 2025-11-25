FREEMAIL
Škorpion

Dnevni horoskop, Škorpion, 25. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Škorpion, 25. 11. 2025.
Ljubav Pali ste u mrežu strasti. Sviđa vam se osoba s jakim karakterom, i brzo ćete se međusobno uskladiti. Sretna ljubavna priča upravo započinje.      

Posao Imate dostatne količine volje i snage za novi poslovni preokret. Zvijezde su na vašoj strani. Prijeći ćete iz minusa u lagani financijski plus.        

Zdravlje Energično rješavate nagomilane probleme. Brzi ste i djelotvorni. Prijeti vam opasnost od hiperaktivnosti. Umjerenost je najbolji lijek za sve.   

