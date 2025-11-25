FREEMAIL
Vaga /

Dnevni horoskop, Vaga, 25. 11. 2025.

×
Foto:

Ljubav Neharmonični planetarni utjecaji su prošli, i osjećate se bolje nego proteklih dana. Napokon će odahnuti i osoba s kojom ste intimno bliski.    

Posao Krenuli ste u određenom pravcu, ali sada se vraćate na početak. Plašite se preuzeti poslovni rizik, i zbog toga ne idete ni naprijed ni natrag.   

Zdravlje Izlazite iz tmurnog razdoblja. Razvedravanje će zahvatiti razne sfere i dimenzije vašeg života. Budite i dalje umjereni u konzumaciji hrane i pića.    

Horoskop
