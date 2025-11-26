Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 26. 11. 2025.
Ljubav Imate bujnu ljubavnu maštu, a u stvarnosti je vaš ljubavni život prilično siromašan. Sve će doći što treba stići, i u najbolje vrijeme za vas.
Posao Poslovno ste dezintegrirani. Niste sigurni kojim biste putem trebali krenuti. Ne forsirajte ništa na silu. Pričekajte da se stvari iskristaliziraju.
Zdravlje Slabi ste na razne poroke, a to i nije velika novost kada ste vi u pitanju. Vaš hedonistički (istraživački) duh odvesti će vas u slijepu ulicu.
