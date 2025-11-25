Dnevni horoskop, Ribe, 25. 11. 2025.

Ljubav Ribe rijetko kada krenu u osvajanje, ali i to se ponekad mora dogoditi. Cijelu priču izrežirati ćete indirektno, na neodoljivo simpatičan način.

Posao Razmišljate o najnovijem kreditu, a stari i postojeći još niste do kraja otplatili. Pazite da se ne preračunate s ratama i viškom raznih uplatnica.

Zdravlje Najgora stvar koja vam se može dogoditi je da uspijete uvjeriti sebe da ste predodređeni za patnju. Sami sebi stvarate sve dobro ili loše u životu.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn