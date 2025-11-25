FREEMAIL
Ribe

Dnevni horoskop, Ribe, 25. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Ribe, 25. 11. 2025.
Foto:

Ljubav Ribe rijetko kada krenu u osvajanje, ali i to se ponekad mora dogoditi. Cijelu priču izrežirati ćete indirektno, na neodoljivo simpatičan način.     

Posao Razmišljate o najnovijem kreditu, a stari i postojeći još niste do kraja otplatili. Pazite da se ne preračunate  s ratama i viškom raznih uplatnica.  

Zdravlje Najgora stvar koja vam se može dogoditi je da uspijete uvjeriti sebe da ste predodređeni za patnju. Sami sebi stvarate sve dobro ili loše u životu.    

Dnevni Horoskop Ribe

