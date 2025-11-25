Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 25. 11. 2025.
Ljubav Vaša ljubavna situacija se popravlja. Posebno plodnu komunikaciju imate s astrološkim Bikovima. Ako ste usamljeni, nećete još dugo biti sami.
Posao Ponašate se kao da vam nije stalo do poslovnog uspjeha. Riječ je o prividu. Duboko u sebi želite se popeti na vrh planine, i tamo i ostati.
Zdravlje Vaše zdravlje je u dobrom stanju, ali to ne znači da sebi ne pronalazite zamjerke. Onaj tko traži probleme, taj ih na kraju i pronađe.
