Jarac /

Dnevni horoskop, Jarac, 25. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Jarac, 25. 11. 2025.
Foto:

Ljubav Vaša ljubavna situacija se popravlja. Posebno plodnu komunikaciju imate s astrološkim Bikovima. Ako ste usamljeni, nećete još dugo biti sami.  

Posao Ponašate se kao da vam nije stalo do poslovnog uspjeha. Riječ je o prividu. Duboko u sebi želite se popeti na vrh planine, i tamo i ostati.    

Zdravlje Vaše zdravlje je u dobrom stanju, ali to ne znači da sebi ne pronalazite zamjerke. Onaj tko traži probleme, taj ih na kraju i pronađe.   

Dnevni Horoskop Jarac

