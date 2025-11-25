FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Strijelac /

Dnevni horoskop, Strijelac, 25. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Strijelac, 25. 11. 2025.
×
Foto:

Ljubav Izgubili ste ljubav. Suze vam pomažu da se emocionalno pročistite. Svi povremeno doživimo ljubavni poraz. Nemojte prestati voljeti sebe.  

Posao U povoljnom ste poslovnom razdoblju, ali imate problema s važnim detaljima koje morate uskladiti u cjelinu. Koncentrirajte se na prioritetno.    

Zdravlje Emocionalno ste rasijani, ali sve će proći puno prije nego što mislite. Vaši najbolji prijatelji djeluju ljekovito na vaše osjetljivo srce.    

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Strijelac

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 25. 11. 2025.