Dnevni horoskop, Strijelac, 25. 11. 2025.
Ljubav Izgubili ste ljubav. Suze vam pomažu da se emocionalno pročistite. Svi povremeno doživimo ljubavni poraz. Nemojte prestati voljeti sebe.
Posao U povoljnom ste poslovnom razdoblju, ali imate problema s važnim detaljima koje morate uskladiti u cjelinu. Koncentrirajte se na prioritetno.
Zdravlje Emocionalno ste rasijani, ali sve će proći puno prije nego što mislite. Vaši najbolji prijatelji djeluju ljekovito na vaše osjetljivo srce.
Dnevni horoskop, Strijelac, 25. 11. 2025.