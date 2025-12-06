Vikend panika? Evo koje su ljekarne otvorene u najvećim hrvatskim gradovima
Donosimo popis dežurnih ljekarni ovog vikenda u najvećim hrvatskih gradovima
Kako biste bez brige mogli nabaviti potrebne lijekove i proizvode tijekom vikenda, donosimo pregled dežurnih ljekarni u najvećim hrvatskim gradovima. U nastavku provjerite koje su ljekarne dostupne u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku te njihove točne adrese.
LJEKARNE ZAGREBA
Dežurne ljekarne u Zagrebu:
Gradska ljekarna Zagreb, adresa: Trg bana Josipa Jelačića 3
Ljekarna Črnomerec, adresa: Ilica 291
Ljekarna Trešnjevka, adresa: Ozaljska 1
Ljekarna Dubrava, adresa: Grižanska ulica 4
Ljekarna Novi Zagreb, adresa: Avenija Većeslava Holjevca 22
LJEKARNE SPLITA
Dežurne ljekarne u Splitu:
Ljekarna Splitsko - dalmatinske županije, adresa: Ulica Josipa Pupačića 4
Ljekarne Prima Pharme, adresa: Ul. kralja Stjepana Držislava 22 (Sirobuja SuperKonzum)
LJEKARNE RIJEKE
Dežurne ljekarne u Rijeci:
Ljekarna Jadran - Centar, adresa: Riva 18
LJEKARNE OSIJEKA
Dežurne ljekarne u Osijeku:
Centralna ljekarna, adresa Trg Ante Starčevića 7
Ljekarna Park, adresa: Park kralja Petra Krešimira IV 6 (Dom zdravlja)
POGLEDAJTE VIDEO: Građani dišu kroz zatvorene prozore: Nekad smo izlazili van za zdravlje, danas ostajemo unutra