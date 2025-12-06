Provjerili smo radno vrijeme ove nedjelje, jedan trgovački centar otvoren je cijelog prosinca
Zbog izmjena Zakona o trgovini, trgovci u Hrvatskoj mogu odabrati samo 16 radnih nedjelja u godini. Provjerili smo kako će trgovine, pekare i trgovački centri raditi ove nedjelje
TRGOVINE
KONZUM - Sve informacije o radnom vremenu Konzumovih trgovina pogledajte OVDJE.
LIDL - Popis trgovina koje rade pogledajte OVDJE.
TOMMY - Popis prodavaonica koje su otvorene ovu nedjelju pogledajte OVDJE.
KAUFLAND - Sve trgovine Kauflanda rade svaku nedjelju tijekom cijelog prosinca
SPAR I INTERSPAR - Detaljan popis trgovina koje će biti otvorene možete pogledati OVDJE.
PLODINE - Popis trgovina Plodina koji će raditi ove nedjelje može pronaći OVDJE.
EUROSPIN - Eurospin će biti otvoren samo na nekim lokacijama. Koje su to i njihovo točno radno vrijeme provjerite OVDJE.
KTC - Trgovina nedjeljom neće raditi.
PEKARNICE
MLINAR - Na svojim stranicama objavili su detaljan popis poslovnica koje će raditi ove nedjelje. Popis možete pogledati OVDJE.
DUBRAVICA - Popis poslovnica koje će raditi ove nedjelje pogledajte OVDJE.
PAN PEK - Popis prodavaonica koje rade ove nedjelje pogledajte OVDJE.
TRGOVAČKI CENTRI
ZAGREB
ARENA CENTAR - Trgovine Arena Centra radit će svake nedjelje do kraja godine.
CITY CENTAR ONE - Ove nedjelje oba zagrebačka City Centra One rade.
SPLIT
JOKER - Ovaj trgovački centar radit će u nedjelju, a sve detalje možete provjerite OVDJE.
MALL OF SPLIT - Trgovački centar neće raditi ove nedjelje.
RIJEKA
TOWER CENTAR RIJEKA - Trgovine Tower centra su otvorene ove nedjelje.
OSIJEK
MALL OSIJEK - Trgovine u ovom trgovačkom centru će ove nedjelje biti otvorene.
