Dnevni horoskop, Vodenjak, 24. 11. 2025.

Ljubav Ostavljate snažan dojam na druge ljude. Vjerni ste i odani vlastitoj filozofiji života. Vaši ljubavni snovi više vam ne izgledaju neostvarivo.

Posao Do izražaja dolazi vaš moralni kredibilitet. Iako vam obećavaju izvrstan profit, ne želite dovesti u pitanje vlastito poštenje. Svaka čast.

Zdravlje Nestali su vaši strahovi. Odustali ste od paranoje. Duboko u srcu preorijentirali ste se na ljubav i dobrotu, i to je stvarno krasna promjena.

