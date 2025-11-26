Dnevni horoskop, Ovan, 26. 11. 2025.

Ljubav Ne ulazite u sukobe s drugima, jer će vas to u potpunosti iscrpiti. Izgovorite svašta nešto i mirno putujete dalje, bez obzira na posljedice.

Posao Sve radite u posljednjih pet minuta, i stres je neizbježan. Ako želite normalno funkcionirati, morate napraviti neki novi poslovni red i raspored.

Zdravlje Lako se emocionalno urušite. Oscilirate između osjećaja superiornosti i inferiornosti. Opterećujete sami sebe, i zbunjujete druge.

