FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Ovan /

Dnevni horoskop, Ovan, 26. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Ovan, 26. 11. 2025.
×
Foto:

Ljubav Ne ulazite u sukobe s drugima, jer će vas to u potpunosti iscrpiti. Izgovorite svašta nešto i mirno putujete dalje, bez obzira na posljedice.   

Posao Sve radite u posljednjih pet minuta, i stres je neizbježan. Ako želite normalno funkcionirati, morate napraviti neki novi poslovni red i raspored.   

Zdravlje Lako se emocionalno urušite. Oscilirate između osjećaja superiornosti i inferiornosti. Opterećujete sami sebe, i zbunjujete druge.   

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Ovan

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 26. 11. 2025.