Dnevni horoskop, Blizanci, 26. 11. 2025.

Ljubav Emocionalna kriza uvijek je i prilika za temeljit unutarnji preobražaj. Ako još niste svjesni što trebate mijenjati, kriza će se nastaviti do daljnjeg.

Posao Zbog silne želje da budete prvi i najbolji, nemate obzira prema željama i potrebama drugih. Sada su drugi prvi, a vi ste posljednji u nizu.

Zdravlje U idealnom ste razdoblju za introspekciju. Sagledavanje sebe samih nije vaša urođena vrlina, ali bi vam mogla postati nova zdrava navika.

