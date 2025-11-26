Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 26. 11. 2025.
Ljubav Vodite filozofske razgovore s astrološkim Strijelcima. Uz Strijelce, privlače vas i Blizanci. Ako već niste, možda se uskoro ludo zaljubite.
Posao Planeti ukazuju na pozitivno rješavanje pravnih pitanja. Iskoristite blagotvorne utjecaje za dodatnu edukaciju i usavršavanje vašeg znanja.
Zdravlje Projicirate sanjalačke emocije. Više ste na nebu, nego na zemlji. Neki među vama intenzivno se prosvjetljuju uz nove duhovne spoznaje.
