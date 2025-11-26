Dnevni horoskop, Djevica, 26. 11. 2025.

Ljubav Ne događa vam se ništa važno na ljubavnom planu postojanja. Planeti ne rade ništa protiv vas, ali ni u vašu korist. Još ste na čekanju.

Posao Zahvatila vas je poslovna depresija. Nemate novih projekata, a stari su se pokazali skroz neisplativim. Uskoro ćete se morati trgnuti iz letargije.

Zdravlje Tranzitni Neptun loše utječe na vaše raspoloženje. Nemate mira u sebi. Važno je da ste svjesni vaše razdražljivosti kako biste je mogli ukloniti.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn