Djevica /

Dnevni horoskop, Djevica, 26. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Djevica, 26. 11. 2025.
×
Foto:

Ljubav Ne događa vam se ništa važno na ljubavnom planu postojanja. Planeti ne rade ništa protiv vas, ali ni u vašu korist. Još ste na čekanju.  

Posao Zahvatila vas je poslovna depresija. Nemate novih projekata, a stari su se pokazali skroz neisplativim. Uskoro ćete se morati trgnuti iz letargije.  

Zdravlje Tranzitni Neptun loše utječe na vaše raspoloženje. Nemate mira u sebi. Važno je da ste svjesni vaše razdražljivosti kako biste je mogli ukloniti. 

Dnevni Horoskop Djevica

