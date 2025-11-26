Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 26. 11. 2025.
Ljubav Ne događa vam se ništa važno na ljubavnom planu postojanja. Planeti ne rade ništa protiv vas, ali ni u vašu korist. Još ste na čekanju.
Posao Zahvatila vas je poslovna depresija. Nemate novih projekata, a stari su se pokazali skroz neisplativim. Uskoro ćete se morati trgnuti iz letargije.
Zdravlje Tranzitni Neptun loše utječe na vaše raspoloženje. Nemate mira u sebi. Važno je da ste svjesni vaše razdražljivosti kako biste je mogli ukloniti.
