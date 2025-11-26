FREEMAIL
Lav /

Dnevni horoskop, Lav, 26. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Lav, 26. 11. 2025.
Ljubav Petljate nešto s astrološkim Blizancima. Međusobne različitosti mogu djelovati zanimljivo i privlačno. Ljubav vas inspirira na velika djela.  

Posao Ubrzali ste se do maksimuma. Stalno ste negdje na nekom putovanju. Možda vas brat ili sestra malo pogura u poslovnom i financijskom smislu.  

Zdravlje Merkur vam ne stoji dobro, i to posebno pogađa one među vama koji imaju kroničnih tegoba. Određene probleme i izmišljate. Hipohondrija? 

