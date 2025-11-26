Dnevni horoskop, Lav, 26. 11. 2025.

Ljubav Petljate nešto s astrološkim Blizancima. Međusobne različitosti mogu djelovati zanimljivo i privlačno. Ljubav vas inspirira na velika djela.

Posao Ubrzali ste se do maksimuma. Stalno ste negdje na nekom putovanju. Možda vas brat ili sestra malo pogura u poslovnom i financijskom smislu.

Zdravlje Merkur vam ne stoji dobro, i to posebno pogađa one među vama koji imaju kroničnih tegoba. Određene probleme i izmišljate. Hipohondrija?

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn