Dnevni horoskop, Lav, 26. 11. 2025.

Ljubav Petljate nešto s astrološkim Blizancima. Međusobne različitosti mogu djelovati zanimljivo i privlačno. Ljubav vas inspirira na velika djela.
Posao Ubrzali ste se do maksimuma. Stalno ste negdje na nekom putovanju. Možda vas brat ili sestra malo pogura u poslovnom i financijskom smislu.
Zdravlje Merkur vam ne stoji dobro, i to posebno pogađa one među vama koji imaju kroničnih tegoba. Određene probleme i izmišljate. Hipohondrija?
