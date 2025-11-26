FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Strijelac /

Dnevni horoskop, Strijelac, 26. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Strijelac, 26. 11. 2025.
×
Foto:

Ljubav Lepršate od jedne do druge osobe, ali krila su vam olovna, i vaš smiješak skriva puno toga. Iz vas progovara oprez, tjeskoba, nepovjerenje.   

Posao To što sada smišljate i pokrećete od presudnog je značaja za vaše poslovno sutra. Važno je da ste vrijedni i strpljivi. Sve će doći na svoje.     

Zdravlje Na udaru ste planeta, i eliminacija predrasuda i frustracija je neizbježna. Ovo se specijalno odnosi na Strijelce rođene u mjesecu prosincu.  

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Strijelac

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 26. 11. 2025.