Dnevni horoskop, Strijelac, 26. 11. 2025.
Ljubav Lepršate od jedne do druge osobe, ali krila su vam olovna, i vaš smiješak skriva puno toga. Iz vas progovara oprez, tjeskoba, nepovjerenje.
Posao To što sada smišljate i pokrećete od presudnog je značaja za vaše poslovno sutra. Važno je da ste vrijedni i strpljivi. Sve će doći na svoje.
Zdravlje Na udaru ste planeta, i eliminacija predrasuda i frustracija je neizbježna. Ovo se specijalno odnosi na Strijelce rođene u mjesecu prosincu.
