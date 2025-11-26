Dnevni horoskop, Strijelac, 26. 11. 2025.

Ljubav Lepršate od jedne do druge osobe, ali krila su vam olovna, i vaš smiješak skriva puno toga. Iz vas progovara oprez, tjeskoba, nepovjerenje.

Posao To što sada smišljate i pokrećete od presudnog je značaja za vaše poslovno sutra. Važno je da ste vrijedni i strpljivi. Sve će doći na svoje.

Zdravlje Na udaru ste planeta, i eliminacija predrasuda i frustracija je neizbježna. Ovo se specijalno odnosi na Strijelce rođene u mjesecu prosincu.

