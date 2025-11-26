Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 26. 11. 2025.
Ljubav Budi se vaš osvajački instinkt. Vaša najnovija romantična rapsodija na samom je početku. Vodi vas slijepa strastvenost, i to nije baš dobro.
Posao Spremni ste za novi poslovni početak, iako vam još nije jasno u što se točno upuštate. Ponekad je potreban rizik, a vi se želite malo kockati.
Zdravlje Utjecaj tranzitnog Marsa čini vas nametljivim i razdražljivim. Ako svjesno ukrotite vlastiti ego, bez problema ćete se vratiti u ravnotežu.
