Škorpion /

Dnevni horoskop, Škorpion, 26. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Škorpion, 26. 11. 2025.
Ljubav Budi se vaš osvajački instinkt. Vaša najnovija romantična rapsodija na samom je početku. Vodi vas slijepa strastvenost, i to nije baš dobro.    

Posao Spremni ste za novi poslovni početak, iako vam još nije jasno u što se točno upuštate. Ponekad je potreban rizik, a vi se želite malo kockati.  

Zdravlje Utjecaj tranzitnog Marsa čini vas nametljivim i razdražljivim. Ako svjesno ukrotite vlastiti ego, bez problema ćete se vratiti u ravnotežu. 

