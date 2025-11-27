Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 27. 11. 2025.
Ljubav Zaletavate se u nepoznato, i trpite posljedice vlastite nepromišljenosti. Potreban vam je odmak od maglovitih stanja svijesti.
Posao Želite brzo izaći iz poslovne krize, a to je trenutno nemoguća misija. U sadašnjem trenutku, mali koraci prema naprijed jedina su vam opcija.
Zdravlje Počeli ste sanjati neke čudesne snove, koji vas zbunjuju. Podsvijest vam pokazuje put u dublju samospoznaju i cjelovitije samoostvarenje.
