Dnevni horoskop, Ovan, 27. 11. 2025.

Ljubav Zaletavate se u nepoznato, i trpite posljedice vlastite nepromišljenosti. Potreban vam je odmak od maglovitih stanja svijesti.

Posao Želite brzo izaći iz poslovne krize, a to je trenutno nemoguća misija. U sadašnjem trenutku, mali koraci prema naprijed jedina su vam opcija.

Zdravlje Počeli ste sanjati neke čudesne snove, koji vas zbunjuju. Podsvijest vam pokazuje put u dublju samospoznaju i cjelovitije samoostvarenje.

