Dnevni horoskop, Ribe, 26. 11. 2025.

Ljubav Možda vam se zavrti u glavi zbog ljubavi. Provala adrenalina u potpunosti vas je iznenadila. Nastavit ćete se razvijati u pozitivnom smjeru.

Posao Dobro vam se otvaraju poslovne karte. Okružili ste se vrijednim i poštenim suradnicima, i zajedničkim snagama možete postići velike stvari.

Zdravlje Previše vam dobro ide u životu, pa ste se zbog svega toga malo i zabrinuli. Sreću treba znati izdržati. Možete vi to. Svjesni ste sebe samih.

