Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 26. 11. 2025.
Ljubav Možda vam se zavrti u glavi zbog ljubavi. Provala adrenalina u potpunosti vas je iznenadila. Nastavit ćete se razvijati u pozitivnom smjeru.
Posao Dobro vam se otvaraju poslovne karte. Okružili ste se vrijednim i poštenim suradnicima, i zajedničkim snagama možete postići velike stvari.
Zdravlje Previše vam dobro ide u životu, pa ste se zbog svega toga malo i zabrinuli. Sreću treba znati izdržati. Možete vi to. Svjesni ste sebe samih.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
ODUSTAO OD ULTIMATUMA /
Veliki preokret Donalda Trumpa oko Ukrajine
HLADNI UVJETI /
[KVIZ] Rijetki će znati sve o zimskim sportovima
OPASNOST IZ CIJEVI /
Prizor izaziva mučninu: Vodoinstalater pokazao zašto ne smijete uliti masnoću u sudoper
'THE BEST' /
Tina Turner danas bi imala rođendan: Evo kako je kraljica rocka izgledala u mladosti
NEMA DOVOLJNO CJEPIVA /
Više hospitaliziranih nego lani: Hoće li se svi uspijeti zaštiti od gripe?
Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 26. 11. 2025.