Dnevni horoskop, Jarac, 26. 11. 2025.
Ljubav Velika plima emocija stvara vam probleme. Gubite fokus na vama najvažniju osobu, i može vam se dogoditi da u ljubavi ostanete na suhom.
Posao Imate velika očekivanja. Ako vaše poslovne ambicije nisu dobro utemeljene, trošite vrijeme i energiju na nemoguće i neizvedive stvari.
Zdravlje Skloni ste krajnostima. Postali ste prenapuhani i arogantni, i to vas ne čini privlačnim. Vidite ono što želite vidjeti, i gubite uvid u stvarnost.
