FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Jarac /

Dnevni horoskop, Jarac, 26. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Jarac, 26. 11. 2025.
×
Foto:

Ljubav Velika plima emocija stvara vam probleme. Gubite fokus na vama najvažniju osobu, i može vam se dogoditi da u ljubavi ostanete na suhom.    

Posao Imate velika očekivanja. Ako vaše poslovne ambicije nisu dobro utemeljene, trošite vrijeme i energiju na nemoguće i neizvedive stvari.    

Zdravlje Skloni ste krajnostima. Postali ste prenapuhani i arogantni, i to vas ne čini privlačnim. Vidite ono što želite vidjeti, i gubite uvid u stvarnost. 

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Jarac

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 26. 11. 2025.