Dnevni horoskop, Vodenjak, 26. 11. 2025.
Ljubav Vaš emocionalni bioritam je uzburkan. Radite probleme iz ničega, možda zbog straha i nesigurnosti. Prestanite voditi rat sa sobom samima.
Posao Ostvarili ste poslovne želje, ali i dalje niste zadovoljni. Vrtite se u začaranom krugu. Zadovoljstvo sadašnjim trenutkom, neprocjenjiva je sreća.
Zdravlje Dobro bi vam došla pauza od negativnih misli i osjećaja. Teško se mijenjate i preobražavate, i zbog toga imate problema s regeneracijom.
