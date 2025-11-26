Dnevni horoskop, Vodenjak, 26. 11. 2025.

Ljubav Vaš emocionalni bioritam je uzburkan. Radite probleme iz ničega, možda zbog straha i nesigurnosti. Prestanite voditi rat sa sobom samima.

Posao Ostvarili ste poslovne želje, ali i dalje niste zadovoljni. Vrtite se u začaranom krugu. Zadovoljstvo sadašnjim trenutkom, neprocjenjiva je sreća.

Zdravlje Dobro bi vam došla pauza od negativnih misli i osjećaja. Teško se mijenjate i preobražavate, i zbog toga imate problema s regeneracijom.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn