Škorpion

Dnevni horoskop, Škorpion, 27. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Škorpion, 27. 11. 2025.
Ljubav Osvajate pogledom, a pogled je tek uvertira za razna druga čuda. Vaša strastvenost opija i razoružava. Dobivate sve što želite bez borbe.  

Posao U vašem radnom okružju atmosfera je napeta, ali vas to ne dira previše. Mirno vibrirate na specijalnoj frekvenciji, sve dok vas netko ne dotakne.   

Zdravlje Vi ste eksplozivna naprava u pričuvi. Uvijek ste spremni nekoga  podbosti. Kada vam netko stane na žulj, postajete opasno osvetoljubivi.   

