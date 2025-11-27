Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 27. 11. 2025.
Ljubav Osvajate pogledom, a pogled je tek uvertira za razna druga čuda. Vaša strastvenost opija i razoružava. Dobivate sve što želite bez borbe.
Posao U vašem radnom okružju atmosfera je napeta, ali vas to ne dira previše. Mirno vibrirate na specijalnoj frekvenciji, sve dok vas netko ne dotakne.
Zdravlje Vi ste eksplozivna naprava u pričuvi. Uvijek ste spremni nekoga podbosti. Kada vam netko stane na žulj, postajete opasno osvetoljubivi.
